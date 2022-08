Chelsea touche enfin au but pour Wesley Fofana

Chelsea est enfin en passe de s'offrir son nouveau défenseur central. Après l'échec du transfert de Jules Koundé, ciblé et finalement parti au FC Barcelone, Thomas Tuchel et Chelsea étaient à la recherche d'un nouveau défenseur prometteur avant la fin du mercato. Et les Blues avaient jeté leur dévolu sur l'international espoirs français Wesley Fofana, à Leicester. Alors que Brendan Rodgers, le manager du LCFC, avait assuré que son joueur ne partirait pas, les choses ont rapidement évolué.

Comme nous l'avions déjà révélé, Leicester avait communiqué à Chelsea le prix officiel que le club demande pour libérer Wesley Fofana des cinq années de son contrat, renouvelé en mars dernier. Ce montant serait supérieur à 95 millions d'euros. Après que son club ait ouvert la porte à son départ, Wesley Fofana avait d'ailleurs déjà convenu d'un accord personnel avec Chelsea, ces dernières semaines.

Le défenseur le plus cher du monde

Et selon les informations de RMC Sport, que nous pouvons vous confirmer, Chelsea et Leicester ont obtenu un accord verbal pour le transfert de l'ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne. Les deux clubs ont intensifié les négociations et sont maintenant en passe de conclure le transfert. Si transfert il y a, il serait ainsi le défenseur central le plus cher de l'histoire du football, devant l'Anglais Harry Maguire, parti de Leicester à Manchester United (87 millions d'euros hors bonus). D'après la presse anglaise, il bénéficierait d'un contrat jusqu'en 2028, d'une durée de six ans.

Après sa longue absence due à une fracture du péroné subie l'été dernier en pré-saison, le défenseur central français de Leicester a raté une bonne partie de la saison passée et n'a disputé que 12 petites rencontres entre la Premier League et la Ligue Europa Conference. Un transfert à Cheslea lui permettrait de revenir au premier plan et d'obtenir une potentielle place dans la liste de Didier Deschamps, pour le Mondial 2022 en novembre prochain. Côté Chelsea, Thomas Tuchel profiterait également d'un renfort défensif de choix après la signature du Sénégalais Kalidou Koulibaly (38 M€)