FC Barcelone : Daniel Alves l'a mauvaise...

La suite après cette publicité

Parti du FC Barcelone à l’issue de la saison 2015/2016 à l’âge de 33 ans, Daniel Alves a pas mal bourlingué. Turin, Paris, São Paulo, le latéral brésilien a toujours manifesté son envie de jouer. Jouer le plus titré de l’histoire du ballon rond, le défenseur a ensuite surpris tout son monde en revenant en Catalogne… à 38 ans.

Venu prêter main-forte à l’un de ses clubs de coeur en grande difficulté, Alves s’est officiellement engagé avec les Blaugranas pour six mois le 12 novembre 2021. Un vrai choix du coeur. « Presque cinq ans à me battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si dur, mais je savais au fond de mon cœur et de mon âme que ce jour viendrait », avait-il indiqué lors de sa présentation.

Ardemment désiré par Xavi, Dani Alves a toutefois dû patienter jusqu’en janvier 2022 pour jouer ses premières minutes avec le Barça. Pour le moment, le vétéran a disputé deux matches de Coupe du Roi, une demi-finale de Supercoupe d’Espagne et un match de Liga. Sans oublier deux rencontres avec le Brésil comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022.

Alves le sacrifié

Entre-temps, l’international auriverde (121 sélections, 8 buts) a vu débarquer trois autres renforts : Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Une bonne nouvelle pour le Barça. Un peu moins pour lui. En effet, le club catalan a soumis des modifications à l’UEFA concernant sa liste de joueurs qualifiés pour la suite de la compétition en Ligue Europa.

Et le règlement de l’instance dirigeante du football européen est clair : chaque club peut insérer trois nouveaux joueurs maximum par liste. Avec quatre recrues hivernales, Xavi a donc dû faire un choix. Et c’est Alves qui a été sacrifié. Une nouvelle qui l’a contrarié. Selon Sport, le Brésilien a mal pris la nouvelle. Ce qui peut se comprendre au vu de l’embouteillage en attaque (Traoré, Aubameyang, Dembélé, Ansu, Depay, Braithwaite, De Jong, Torres).