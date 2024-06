Adrien Rabiot s’est proposé à l’Atlético de Madrid

C’est un dossier qui est, mine de rien, très suivi et agité du côté de l’Italie. Où est-ce que jouera Adrien Rabiot la saison prochaine ? L’international français, en fin de contrat cet été, est un joueur convoité. La saison dernière déjà, il avait fait le choix de rester à la Juve mais n’avait prolongé que d’un an. De quoi décaler le problème pour la direction de la Vieille Dame qui négocie depuis avec le joueur et son entourage pour prolonger son bail. Et si l’on pensait que l’arrivée de Thiago Motta à la tête de l’équipe pouvait aider (ils ont joué ensemble au PSG), pour le moment cela ne semble pas vraiment être le cas.

L’international français reste visiblement très gourmand et cela complique les négociations. Dans ce sens, Adrien Rabiot commence à regarder ailleurs et vise un club en Espagne. En effet, selon les informations de OK Diario, l’ancien Parisien s’est récemment proposé à l’Atlético de Madrid. S’il se concentre pour le moment sur l’Euro qu’il va disputer avec les Bleus, Adrien Rabiot avance ses pions. Ses agents ont déjà échangé avec la direction des Colchoneros qui cherche activement à se renforcer au milieu de terrain.

Le média espagnol précise d’ailleurs que Diego Simeone verrait d’un bon œil son arrivée puisqu’il estime qu’il s’intégrerait parfaitement au style direct et intense du club madrilène. Mais comme avec la Juventus, Adrien Rabiot semble gourmand financièrement et l’Atlético, qui a une situation économique délicate, ne pourra pas faire des folies. Le milieu de 29 ans réclame notamment 15 millions de prime à la signature et un salaire de 7,5 millions d’euros par an. Une somme importante pour le club espagnol, mais qui compenserait le fait de le récupérer gratuitement.

Pour le moment, le club d’Antoine Griezmann se concentre visiblement sur le secteur défensif et l’arrivée notamment de Robin Le Normand. Il faudra ensuite faire de la place au milieu de terrain (départ de Saul) pour permettre d’inclure Adrien Rabiot dans l’équipe. Mais les Colchoneros auront certainement de la concurrence dans ce dossier. En Italie, selon le Corrierre Dello Sport, c’est l’AC Milan qui est entré dans la course en prenant des renseignements sur les exigences du joueur. Le dossier Adrien Rabiot ne fait donc que commencer…