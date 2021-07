La Premier League secouée par une sombre affaire de moeurs

Scandale en Angleterre. Le Daily Mail et le Sun révèlent qu'un joueur de Premier League, un international de 31 ans, marié, a été arrêté à son domicile vendredi dernier par la police du Grand Manchester dans le cadre d'une enquête pour soupçons d'abus sexuel sur enfant.

Des accusations très graves et très lourdes qui font suite à des perquisitions chez le footballeur en question lors du dernier mois, expliquent les deux tabloïds anglais. Dans un premier temps, peu d'indices ont filtré sur l'identité du joueur en question. On ignore encore son identité, mais on connaît son club.

Everton communique

Everton a en effet publié un communiqué officiel ce lundi pour «confirmer avoir suspendu un joueur de son équipe première sous le coup d'une enquête policière». «Le club continuera à soutenir les autorités dans leurs recherches et ne fera pas d'autre commentaire à ce stade», a-t-on pu lire.

Si l'on en croit le Mail, le vestiaire des Toffees est «sous le choc» après cette nouvelle. Et si les soupçons se confirmaient, le scandale s'amplifierait encore un peu plus. La Premier League, qui reprend dans quatre semaines, se serait bien passée d'une telle publicité...