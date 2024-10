La surprenante révélation de Mascherano sur Lionel Messi

Ami de longue date de Lionel Messi et ancien coéquipier en sélection d’Argentine, Javier Mascherano a fait une confidence sur la Pulga dans une interview sur Shoot for love. L’ancien défenseur de Liverpool et du FC Barcelone a révélé que l’octuple Ballon d’Or était un excellent défenseur, indiquant qu’il aurait très certainement fait carrière à ce poste.

« Si (Lionel) Messi avait été un défenseur, il serait peut-être l’un des meilleurs défenseurs du monde. Il est impossible de le dribbler. Parfois, à Barcelone, nous jouions en un contre un et il était impossible de le battre. Nous n’avions aucune chance contre lui. Parfois, les attaquants savent défendre. Leo savait très bien défendre. Il était très rapide et quand on essayait de le dribbler, c’était impossible », a-t-il révélé avec beaucoup d’admiration, dans des propos relayés par [Sport*](https://www.sport.es/es/noticias/barca/mascherano-desvela-grandes-secretos-messi-109173633). Une déclaration assez surprenante, en sachant que Messi a souvent été exempté de défendre au fil des années.