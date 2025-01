Manchester City : la grosse erreur de Khusanov qui offre un but à Chelsea

Arrivé cet hiver contre 50 millions d’euros en provenance du RC Lens, Abdukodir Khusanov est amené à être un joueur important lors des prochaines années avec Manchester City. Ce samedi, le défenseur ouzbek faisait son baptême du feu contre Chelsea en Premier League. Une rencontre à enjeux que le défenseur de 20 ans a très mal démarré.

Titularisé aux côtés de Manuel Akanji en charnière central, le nouveau numéro 45 des Skyblues a totalement raté l’une de ses premières interventions qui a mené à un but de Chelsea. En effet, souhaitant glisser le ballon à son gardien de la tête, l’ancien Lensois a finalement donné le ballon à Nicolas Jackson qui a servi Noni Madueke qui n’avait plus qu’à finir dans le but vide. Une erreur grossière qui est venue parasiter son début de match car, dans la foulée, Khusanov a perdu un nouveau ballon avant d’écoper d’un carton jaune. Des débuts calamiteux…