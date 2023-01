OM : Bafé Gomis pas surpris par les résultats de Tudor

La suite après cette publicité

Si la réussite d’Igor Tudor peut surprendre certains observateurs, cela n’est pas du tout le cas de Bafétimbi Gomis. L’ancien attaquant de l’OM n’a jamais douté des compétences de l’entraîneur croate, même à ses débuts, lorsqu’il avait une bonne partie du public marseillais à dos. Dans un entretien accordé à La Provence, l’ex-international français a encensé son ancien coach à Galatasaray.

« Je ne me suis pas trompé ! (…) Je sais quel type d’entraîneur peut réussir à Marseille, j’avais dit ça plutôt pour la personnalité. Tudor assumera quoiqu’il arrive ses choix et je savais que le public finirait par se reconnaître en lui. On est à mi-saison, l’objectif n’est pas encore atteint, mais on sent qu’il peut réussir à l’OM. Il fait même mieux que ses prédécesseurs sur le plan comptable. Il mise sur la force d’un groupe plutôt qu’un onze. » En espérant pour l’OM, que les prédictions de Gomis se confirment lors du bilan de fin de saison.

