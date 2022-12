CdM 2022, EdF : Didier Deschamps réagit aux propos de Noël Le Graët

La suite après cette publicité

Didier Deschamps restera-t-il aux commandes de l’équipe de France après la Coupe du Monde ? Alors que les rumeurs sur une reprise en main des Bleus par Zinedine Zidane sont insistantes, le président de la fédération française de football, Noël Le Graët, a indiqué qu’il aimerait conserver le Bayonnais.

Des propos face auxquels DD a réagi. « C’est le moment de me poser cette question (rires) ! C’est très gentil ce qu’il a dit. Pour le reste, ma priorité c’est ce qui nous attend avec ce quart et l’objectif d’être en demi-finale », a-t-il confié en conférence de presse. On n’en saura pas plus.

