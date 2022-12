EdF : Noël Le Graët veut garder Didier Deschamps

La suite après cette publicité

La France est en mission. Les Bleus veulent conserver leur titre mondial et ils devront passer l'obstacle anglais lors du prochain tour. Pour cela, ils comptent sur Didier Deschamps, capitaine du navire tricolore. En fin de contrat après la Coupe du Monde, DD ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Surtout que le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. Interrogé par Le Figaro, Noël Le Graët s'est exprimé sur le sujet.

«Je n'ai jamais appelé Zidane de ma vie, contrairement à ce que certains laissent entendre. Cela aurait été incorrect de ma part. Personne de mon entourage ne l'a appelé pour moi en tout cas, a estimé le dirigeant tricolore auprès du Figaro. Que des gens aient eu envie de le faire, c'est possible, mais ce serait indélicat. Quand on a la chance d'avoir un Didier Deschamps, on ne frappe pas à la porte d'à côté, tant qu'il est en place. Vous insistez alors je vais être honnête: mon souhait, c'est que Didier reste. Qui voulez-vous trouver de mieux ? C'est le président qui parle, pas l'ami». De quoi rassurer DD, concentré sur la Coupe du Monde.