Illan Kebbal, le nouveau joueur frisson du Stade de Reims

Cette fois, il n'a pas enfilé sa cape de héros. Auteur du but de l'égalisation contre Montpellier (3-3, 2e journée de Ligue 1), Ilan Kebbal (23 ans) n'a pas marqué ce dimanche, face au Paris SG (0-2, 4e journée de L1). Mais l'essentiel est ailleurs pour le joueur de poche (1m69) que nous vous présentions il y a quelques mois de cela.

Le jeune attaquant, aligné sur le côté droit, a confirmé, contre une opposition XXL, qu'il avait quelque chose de différent. Sa passe pour El Bilal Touré aurait pu être décisive (13e), tout comme son centre fuyant après une feinte maîtrisée sur Achraf Hakimi (40e). Des étincelles et des promesses et une grosse personnalité lorsqu'on l'a vu aller tenir tête à Neymar en fin de première période (43e).

Tout Reims est conquis

Sorti à la 75e minute de jeu, le n° 20 rémois, impressionné d'avoir foulé la même pelouse que Lionel Messi, a été ovationné par le public de Delaune. Ses partenaires, eux aussi, sont conquis. «Ilan, il est impressionnant, je l'ai vu dès mon arrivée. C'est très important d'avoir un joueur de cette qualité dans ton équipe qui peut changer un match à lui seul, comme peuvent aussi le faire Nathanaël Mbuku, El Bilal Touré et d'autres», a lâché Andreaw Gravillon en conférence de presse d'après-match.

Will Still, l'adjoint d'Oscar Garcia suspendu (mais très expressif en tribune de presse aux côtés de ses analystes vidéo), a lui aussi apprécié. «Ilan est percutant, il monte en puissance, il a cette qualité individuelle dans les petits espaces, il lit vite et bien le jeu, il est vraiment intéressant, comme toute l'équipe. J'espère qu'il va continuer comme ça», a souligné ce dernier. Après des prêts à Lyon-Duchère et Dunkerque, Ilan Kebbal a montré qu'il pouvait briller en Ligue 1. À lui maintenant de durer.