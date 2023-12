PL : Liverpool s’offre Burnley et prend la tête

Accroché par Arsenal (1-1) ce samedi, Liverpool se déplaçait du côté de Burnley ce mardi avec la volonté de prendre la tête de la Premier League. Les Reds ont plutôt bien manœuvré les Clarets et cela démarrait fort. Sur le côté gauche, Cody Gakpo percutait et redonnait devant la surface plein axe pour Darwin Nunez qui allait conclure d’une belle frappe se logeant sur la droite du but (1-0, 6e).

La suite après cette publicité

Dominant, l’équipe de Jürgen Klopp se voyait refuser un but de Cody Gakpo (29e) avant que Mohamed Salah trouve la barre transversale (34e). En seconde période, Harvey Elliott se faisait refuser un but également (55e). Une domination non concrétisée par Liverpool qui restait sous la menace de son adversaire jusqu’au but de Diogo Jota dans les derniers instants (2-0, 90e). Avec cette victoire 2-0, Liverpool prend la tête avec deux unités d’avance sur Arsenal et trois points d’avance sur Aston Villa.