Mercato : où en est Dimitri Payet depuis son départ de l’OM ?

La suite après cette publicité

21 juillet 2023. En larmes, Dimitri Payet fait ses adieux à l’OM, poussé vers la sortie par Pablo Longoria. Dans une conférence de presse organisée pour lui, le meneur de jeu réunionnais expliquait, non sans une certaine émotion, qu’il n’avait pas choisi cette situation, mais qu’il l’acceptait. Avant d’expliquer qu’il prenait le temps de digérer la situation et réfléchir à son avenir. Une chose est sûre, à l’écouter, il n’était pas encore question de raccrocher les crampons et d’intégrer le staff technique du club phocéen.

Deux semaines et demie plus tard, où en est l’ancien international tricolore de 36 ans ? Pour l’instant, Dimitri Payet n’a pas retrouvé de club, et ne s’est pas exprimé publiquement depuis son départ du club phocéen. Entouré de ses proches, l’ancien numéro 10 de l’OM a eu bien du mal à faire le deuil de son expérience au sein du club de l’Olympique de Marseille (9 saisons au total). Moralement, il n’est pas encore au top de sa forme et traîne encore son spleen.

À lire

Le Barça demande l’aide de l’Arabie saoudite pour recruter Neymar

Pas d’offre ferme pour l’instant…

Une chose est sûre, la possibilité de rejoindre l’Arabie Saoudite reste dans un coin de sa tête. L’idée d’évoluer dans un contexte totalement différent et privé au moins au début d’une partie de sa famille paraissait impossible à accepter à ses yeux, mais la possibilité d’évoluer dans un championnat où de nombreuses stars du football y ont débarqué, tout en récupérant un joli chèque au passage, pourrait finalement finir de le convaincre. Comme il le confiait lors de sa conférence de presse d’adieu, Payet estime en avoir encore sous la semelle, lui qui a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives dans une saison où il n’a finalement pas vraiment eu la confiance d’Igor Tudor. «Le club m’a demandé si je voulais intégrer le club aujourd’hui, mais j’ai encore du plaisir à donner à certaines personnes et j’aimerais continuer à jouer au foot. Je sors d’une saison difficile avec peu de temps de jeu… ça va être dur. Je veux jouer, retrouver du plaisir.»

La suite après cette publicité

Mais alors quel avenir pour Dimitri Payet ? Dans le petit monde de la Ligue 1, on évoque la possibilité de voir le joueur évoluer une dernière saison au sein de l’élite du football français avant de probablement revenir à l’OM dans l’encadrement. Il y a quelque temps, nous vous évoquions la possibilité de le voir débarquer à Rennes. Un ultime challenge dans un championnat européen de moindre envergure pourrait être une autre alternative d’un joueur qui a encore des choses à montrer, mais loin de l’OM… à son plus grand regret. Reste que pour le moment, Dimitri Payet ne dispose d’aucune offre ferme. Mais pas de quoi s’inquiéter pour l’instant vu son statut d’agent libre et les nombreux clubs ayant besoin de joueurs d’expérience à son poste…