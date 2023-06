OM : Alexis Sánchez est très courtisé

La suite après cette publicité

En fin de contrat le 30 juin avec l’OM, Alexis Sánchez (34 ans) devrait constituer l’un des enjeux majeurs du mercato phocéen. Si la tendance penchait davantage vers une prolongation de contrat ces dernières semaines, l’international chilien garde tout de même la cote sur le marché des transferts, à en croire les informations de Relevo.

Ce samedi, le média ibérique révèle que l’ancien joueur de l’Inter Milan disposerait de plusieurs offres sur la table. Outre la formation saoudienne d’Al Khaleej, la plus avancée sur le dossier, Al Fateh (Arabie Saoudite), Al Saad (Qatar) et plus récemment Galatasaray, auraient manifesté leur intérêt pour l’attaquant de 34 ans. Relevo précise que plusieurs clubs sud-américains seraient également emballés à l’idée de récupérer Sánchez librement cet été.

