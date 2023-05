OM : réunion positive avec l’agent d’Alexis Sánchez

La suite après cette publicité

L’OM a lancé les grandes manœuvres pour conserver Alexis Sánchez. Alors que le contrat du Chilien expirera à l’issue de la saison, son agent Fernando Felicevich a rencontré les dirigeants marseillais la semaine dernière pour faire le point sur son avenir. Selon La Provence, les discussions avanceraient bon train entre les deux parties.

Le quotidien régional ajoute qu’une nouvelle rencontre devrait avoir lieu dans les prochaines semaines pour évoquer plus amplement les détails financiers de ce nouveau contrat. Très à l’aise à Marseille où il mène une vie paisible, El Niño Maravilla s’imagine s’installer au moins une saison de plus, et ce, quelque soit le classement final de son club cette saison. Le mois dernier, son agent avait d’ailleurs confié avec fermeté dans les colonnes du quotidien chilien El Mercurio, que son client poursuivrait à Marseille : «Alexis poursuivra sa carrière en Europe et Marseille a la priorité. Le club français est très content de lui et s’attend à ce qu’il reste.» C’est visiblement de bon augure.

