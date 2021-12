OM - Brest : les compositions officielles

La 17e journée de Ligue 1 débute ce samedi avec un match alléchant entre l'Olympique de Marseille et le Stade Brestois. A domicile, les Phocéens s'organisent en 3-4-3 avec Pau Lopez dans les cages. Devant lui, William Saliba, Alvaro Gonzalez et Luan Peres prennent place en défense alors que les rôles de pistons sont assurés par Valentin Rongier et Konrad De La Fuente. On retrouve Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi, Gerson et Amine Harit dans l'entrejeu. Enfin, Dimitri Payet est seul en pointe de l'attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, Brest s'articule en 4-4-2 avec Marco Bizot dans les cages. Devant lui, Ronaël Pierre-Gabriel, Brendan Chardonnet, Christophe Hérelle et Jean-Kévin Duverne composent la défense. Le double pivot est formé d'Hugo Magnetti et Haris Belkebla tandis que Romain Faivre et Franck Honorat se retrouvent sur les ailes. Enfin, le duo d'attaque voit les titularisations de Romain Del Castillo et Jérémy Le Douaron.

Suivez le match sur notre live commenté

Les compositions

OM : Lopez – Saliba, Gonzalez, Peres – Rongier, Kamara, Guendouzi, Gerson, Harit, De La Fuente – Payet

Brest : Bizot – Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle, Duverne – Faivre, Magnetti, Belkebla, Honorat – Le Douaron, Del Castillo

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Misez 160€ sur une victoire 2-0 de l’Olympique de Marseille et tentez de remporter 1 040 € (cote à 6,50). Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)