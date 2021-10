Classement FIFA : la France remonte sur le podium, la Belgique tremble

Bonne nouvelle pour l’équipe de France ! Son succès obtenu en Ligue des Nations permet en effet aux hommes de Didier Deschamps de reprendre place sur le podium du classement FIFA publié ce jeudi. Les partenaires de Karim Benzema, qui ont battu la Belgique puis l’Espagne, comptent désormais 1779,24 points.

La suite après cette publicité

Les Diables Rouges, quatrièmes de la Nations League, restent malgré tout premiers, avec 1832,33 points. Mais leur avance a fondu. Le Brésil, très performant pendant les éliminatoires de la Zone Amérique du Sud pour le Mondial 2022 au Qatar, est sur leurs talons, avec 1820,36 points. L’Italie, 4e (1750,52), et l’Angleterre, 5e (1750,16), sont au coude-à-coude.

L'Uruguay dégringole

Autre changement majeur dans ce top 10, la Roja, finaliste malheureuse de la Ligue des Nations, gagne une place (7e), passant devant le Portugal de Cristiano Ronaldo. Le Danemark de Simon Kjaer est pour sa part toujours bien calé à la 10e position. Dans le reste du classement, on soulignera la chute de l’Uruguay.

La Celeste de Luis Suarez et Edinson Cavani, tenue en échec par la Colombie puis battue par l’Argentine et le Brésil en octobre, a perdu trois places, reculant à la 15e position. On notera enfin les plus fortes progressions du mois, à mettre au crédit de l’Indonésie (165e) et de la Nouvelle-Zélande (111e), qui ont pris 10 places chacune.

Le classement FIFA au 21 octobre 2021 :