Barça : l’agent d’Alaba dément un accord avec le club

Où jouera David Alaba la saison prochaine ? La situation du défenseur du Bayern Munich risque d’agiter encore quelques semaines la planète football. Alors que l’Autrichien a officialisé son départ de Bavière à la fin de son contrat cet été, il n’a toujours pas fait son choix concernant son futur club.

La suite après cette publicité

Liverpool, le PSG, le Real Madrid, tous les plus grands clubs du monde sont cités et ces derniers jours la presse évoquait un possible accord verbal avec Barcelone. Son agent Pini Zahavi a tenu à démentir cette information : «il n'y a pas d'accord verbal avec Barcelone. Ce n’est pas vrai», a-t-il expliqué à Goal. Le suspense reste entier concernant l’avenir d’Alaba.