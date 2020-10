Facundo Pellistri signe 5 ans à Manchester United

Longtemps en négociations avec l'OL et Juninho, Facundo Pellistri ne viendra pas à l'OL. Le jeune ailier uruguayen de 18 ans a signé un contrat de 5 ans (plus une année en option) avec Manchester United, qui s'offre donc un second grand espoir après la venue de Amad Diallo Traoré.

Aucun montant de transfert n'a été dévoilé mais l'OL était sur le point de se mettre d'accord avec Penarol pour un montant de 5 M€ plus 2 M€ de bonus avant que les Red Devils viennent faire retourner la situation. Pellistri doit débarquer dans les jours à venir, alors que son club formateur voulait le conserver jusqu'à cet hiver.