Jordan Amavi fait son retour à l’OM

Prêté cette saison par l’OM à Getafe, Jordan Amavi ne s’éternisera pas en Espagne. Le club de la banlieue de Madrid a en effet annoncé ce vendredi sur ses réseaux sociaux que le Français quitte le club à l’issue de son prêt. Le défenseur de 29 ans est donc de retour dans les Bouches-du-Rhône, où il est encore sous contrat jusqu’en 2025.

«Les footballeurs Diego Conde, Kiko Casilla, Jordan Amavi, Munir El Haddadi et Gonzalo Villar mettent fin à leur relation avec Getafe Club de Fútbol le 30 juin. L’entité les remercie pour les services rendus et leur souhaite bonne chance et réussite dans leur carrière sportive», indique le communiqué du club.

