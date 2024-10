PSG : la mairie de Paris gagne une première bataille dans le dossier du Parc des Princes

Depuis des mois, le Paris Saint-Germain et la Mairie de Paris se livrent une guerre sans merci, au sujet du Parc des Princes. Par presse interposée, les deux parties campent sur leur position : le PSG souhaite devenir le propriétaire du Parc, mais la maire de Paris, Anne Hidalgo, refuse catégoriquement cette option. Problème, la région Île-de-France s’est mêlée dans les discussions et a réservé une surface de 50 hectares pour accueillir un nouveau stade pour le club de la capitale. Une initiative que souhaite faire annuler la Mairie de Paris, via une procédure judiciaire.

C’est dans ce contexte électrique que se déroulait, ce jeudi, le Conseil de Paris, présidé par la maire Anne Hidalgo. Les 163 élus présents étaient invités à voter en faveur ou non de l’action en justice envisagée par la mairie de Paris à l’encontre de la région IDF pour faire annuler la réservation d’un terrain en faveur du PSG. Comme le rapporte France Info, 92 voix étaient favorables, 33 contre et 25 se sont abstenues. Mais malgré ce vote en faveur de la municipalité, les débats lors de ce Conseil de Paris ont été très animés. « Mais vous n’avez pas mieux à faire, madame la maire ? (…) Il semblerait que vous ne compreniez rien au foot, ni aux négociations. Vous désespérez les supporters du PSG et les amoureux du football à Paris », a lâché David Alphand, coprésident du groupe Changer Paris, dans des propos relayés par Le Parisien. Ce à quoi Hidalgo a répondu : « Le PSG, c’est Paris et Paris, c’est le Parc des Princes. Nous avons tenté à plusieurs reprises de renouer la discussion avec le club pour trouver une solution, sans pour autant aller sur la vente du Parc, avec le souci de ne pas spolier les Parisiens de leur propriété. Nous ne saisissons pas la justice contre le PSG, mais bien contre la région. »