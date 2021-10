Angleterre : Raheem Sterling a une totale confiance en Gareth Southgate

Dans un entretien accordé à Sky Sports, l'ailier anglais de Manchester City Raheem Sterling s'est livré sur le gros travail du sélectionneur Gareth Southgate pour redorer le blason de la sélection : « J'ai l'impression que lorsque je suis arrivé dans le camp, c'était vraiment eux contre nous, les médias contre les joueurs. Quand Gareth est arrivé, il a été très clair sur ses intentions : faire en sorte que l'Angleterre se batte sur tous les fronts, qu'elle se batte aux Euros et aux Coupes du Monde. Pour y parvenir, nous devions changer la perception des médias, du public et de nous, les joueurs - nous devions tous être unis si nous voulions réaliser quelque chose avec l'équipe nationale. »

L'attaquant de 26 ans a également ressenti les efforts du sélectionneur pour tenter d'assainir la relation avec les suiveurs des Three Lions : « Dès son arrivée, Southgate s'est efforcé de construire cette relation avec les médias et les supporters et je pense qu'il a fait un travail fantastique dans ce domaine. Je pense que les fans ont renoué avec les joueurs et vous pouvez le voir quand vous allez dans les matchs, les joueurs se sentent aimés. En entrant dans les matchs, même pendant l'été, vous ne ressentiez aucune pression. Les gens pourraient dire «vous avez joué tous les matchs à Wembley», mais c'est une pression énorme car vous êtes à la maison et les gens attendent des choses de vous. »