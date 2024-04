PSG-Barça : Luis Enrique esquive une question sur Mbappé

À la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone, Luis Enrique était présent face aux médias. Et comme d’habitude, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas échappé à une question sur Kylian Mbappé. Mais l’Espagnol a rapidement rembarré le journaliste.

« C’est une question sur un joueur que tu me poses, je veux parler du groupe, c’est plus intéressant. On est dans une bonne situation cette saison, avec un bon état d’esprit et nous jouons un match éliminatoire dans un bon moment pour nous », a-t-il confié en conférence de presse.

