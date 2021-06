Les acteurs de Danemark-Finlande n'avaient que Christian Eriksen en tête

L'émotion retombe tout doucement. Tout le monde est train de se dire que le pire est passé. Malgré un important malaise cardiaque survenu en plein match, un massage cardiaque et l'emploi d'un défibrillateur, Christian Eriksen s'en est sorti. Les premières nouvelles sont rassurantes. Il s'est réveillé et a même pu communiquer. Il a carrément demandé à ses coéquipiers de terminer la rencontre face à la Finlande, soit une mi-temps entière, plus quelques minutes. Ces derniers se sont exécutés mais on devine non sans mal que la tâche a dû être compliquée à réaliser.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur Kasper Hjulmand a reconnu qu'il avait été difficile de trouver les ressources pour terminer ce match. Il a d'ailleurs salué la force mentale de ses troupes. «Nous avons vécu l'enfer. Quand l'un des nôtres est allongé là et se bat pour sa vie, ça me touche et ça affecte les joueurs. Et je dois dire que j'ai très, très rarement été aussi fier de certains garçons que maintenant, tout ce qu'ils ont fait pour se rassembler, jouer la seconde mi-temps, c'est impressionnant. C'est un groupe fantastique dont je suis juste très fier.»

Tout le monde pensait à Eriksen

«Ce fut une soirée vraiment difficile, le genre de soirée au cours de laquelle on nous a tous rappelé quelles sont les choses les plus importantes dans la vie. C'est la famille et les amis», a conclu le sélectionneur qui a fini son interview en larmes. Christian Eriksen a lui été élu symboliquement homme du match et la défaite contre la Finlande est finalement accessoire. «Vous pouvez dire qu'il y avait un grand gagnant ce soir et c'est Christian. Il va bien», a assuré Peter Moller le patron de la fédération danoise.

Victorieux, les Finlandais aussi ont subi les événements. Ils ont d'ailleurs acclamé leurs adversaires à leur retour du vestiaire après ces presque deux heures d'angoisse où Eriksen se battait pour sa vie. « Bien sûr que c'était difficile pour nous de retourner sur le terrain, et je ne peux qu'imaginer combien ce le fut pour le Danemark. C'est une grande victoire pour nous, mais le principal, est l'état de santé de Christian », a commenté le buteur du jour, Joel Pohjanpalo.