Lorient : Anis Ben Slimane dans le viseur !

Actuel 7e de Ligue 1, Lorient réalise une belle saison sous les ordres de Régis Le Bris. Pour tenter se renforcer, les Merlus ont fait du recrutement d’un milieu de terrain une priorité. Après avoir tenté de récupérer Josh Adam, le milieu de terrain écossais de Man City, les Lorientais ont peut-être trouvé la perle rare.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Lorient apprécie Amir Ben Slimane. Âgé de 21 ans, le milieu tunisien, fort des deux pieds, évolue à Brondby au Danemark et a la particularité d’être né et formé au Danemark. À 21 ans et après une Coupe du Monde où il a disputé 2 matches (face au Danemark et face à la France), l’international tunisien (26 sélections - 4 buts) pourrait débarquer en Ligue 1 contre un chèque de 3 M€. Ce serait un joli coup pour Lorient puisque ce milieu de terrain technique capable d’évoluer à tous les postes au milieu de terrain, était fortement convoité notamment du côté de l’Allemagne et de la Turquie.

À lire

Troyes se penche sur Alexis Tibidi