PSG : Luis Enrique tape du poing sur la table !

Le Paris Saint-Germain était de retour au turbin ce mardi soir. En déplacement dans la Sarthe, sur la pelouse du stade Marie-Marvingt, les troupes de Luis Enrique affrontaient Le Mans, pensionnaire de National, en 8e de finale de la Coupe de France. Après un premier quart d’heure assez équilibré, Désiré Doué a ouvert le score en trouvant le chemin des filets (25e). Doubler la mise a été bien plus compliqué que prévu : il a fallu attendre quelques remplaçants et c’est Bradley Barcola qui a paraphé le succès parisien et ainsi permis d’empocher la qualification pour les quarts de finale. En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas mâché ses mots sur Le Mans mardi et a tenu à rappeler à quel point la Coupe de France était une compétition loin d’être simple à manœuvrer.

«Je voudrais féliciter Le Mans, le coach Patrick, ses joueurs. Ils ont joué à un très grand niveau, c’était difficile de les affronter. Ils ont vraiment eu un très bon niveau global. Je voudrais dire que cette compétition, que nous avons gagnée la saison passée, est difficile à jouer. On peut se compliquer la vie assez facilement mais je trouve que nous avons été une équipe mûre. Nous nous sommes adaptés au terrain de jeu qui n’était pas toujours facile. Et c’était un très bon travail». Par la suite, le natif de Gijon a expliqué en long, en large et en travers pourquoi il ne faisait pas tourner intégralement son équipe, malgré une saison fatigante avec 5 compétitions à (Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, Trophée des Champions et Coupe du Monde des Clubs), qui va s’écouler jusqu’en juin.

Pas de turnover ? Luis Enrique répond

Questionné sur la gestion de son banc et de ses indésirables, l’entraîneur espagnol a été très clair. Il n’est pas à Paris pour faire la charité et sait pertinemment à qui offrir des minutes : «c’est la clé pour tout entraîneur d’une équipe de ce niveau comme le PSG. Il faut donner de la confiance à tous les joueurs, c’est difficile. Le niveau est élevé, il augmente à chaque fois lorsque la compétition avance. Il faut donner des minutes de jeu pour qu’ils gagnent en confiance. Mais je ne suis pas là pour donner des minutes comme un cadeau. Ce n’est pas ce que je recherche. Nous voulons gagner toutes les compétitions, nous voulons aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Tous les joueurs doivent être préparés. J’aime beaucoup cette équipe. Je veux en profiter pour donner le plus de confiance à tous mes joueurs». Pour rappel, Luis Enrique a titularisé des cadres comme Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Gonçalo Ramos ou encore Willian Pacho, et a aussi fait entrer Bradley Barcola, Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes. Le tout accompagné de quelques jeunes comme Yoram Zague et Senny Mayulu qui ont débuté.

Après avoir rencontré de légères difficultés relatives contre Espaly en 16e de finale, le PSG a aussi croisé le fer avec une valeureuse équipe du Mans qui a su se procurer de belles occasions à domicile : «Le Mans aurait pu marquer un but ou deux ! Ils ont eu les occasions pour et Safonov a réalisé un arrêt notamment. C’est une compétition difficile, il y a beaucoup d’équipes de L1 qui ont été éliminées. Lors du tour précédent, Espaly m’avait plu déjà. Le Mans est d’un niveau supérieur et nous ne sommes pas venus ici pour nous promener. C’était un match difficile. Aucune équipe n’a gagné par plus d’un but d’écart à part nous. Nous avons souffert. Le niveau est vraiment trop proche dans cette compétition malgré les divisions d’écarts. Nous sommes très satisfaits du résultat et des supporters incroyables que nous avons. C’est toujours important et agréable d’avoir le soutien des supporters». Luis Enrique a confiance en sa gestion et ne veut pas changer une méthode qui fonctionne. Vu les résultats, il est difficile de lui donner tort.