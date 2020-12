MU : Ole Gunnar Solskjaer attend une réaction de ses joueurs

Mardi soir, Manchester United quittait par la petite porte la Ligue des champions en chutant face au RB Leipzig (3-2). Reversés en Ligue Europa, les Red Devils doivent désormais se focaliser sur la Premier League et un alléchant derby face à Manchester City samedi (18h30). Présent en conférence de presse, Ole Gunnar Solksjaer a évoqué avec honnêteté la déconvenue européenne mancunienne, tout en se projetant volontiers sur un retour en Ligue de champions dès la saison prochaine.

« Je pense que chaque joueur est le même. Chaque joueur qui joue au football doit être déçu quand il perd un match. Ils veulent rebondir et gagner le prochain. Vous devez analyser ce qui ne va pas. C'est important de ne pas appuyer sur le bouton de panique parce que vous ne pouvez pas gagner tous les matchs. Certains matchs feront plus mal que d'autres et auront plus de conséquences que d'autres. Nous sommes confrontés à la réalité de l'absence de Ligue des champions et nous passons à autre chose. Nous devons revenir en Ligue des champions en s'améliorant, » a ainsi décrypté le manager norvégien de United. Cela tombe bien, samedi ce derby face à City aura une saveur de Ligue des champions justement...