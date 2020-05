Angers croit en ses chances de conserver Rayan Aït-Nouri

Il n'a que 18 ans et 20 matchs professionnels seulement dans les jambes mais Rayan Aït-Nouri a déjà de très gros clubs à ses pieds. Et alors qu'il a déjà fait l'objet d'offres par le passé, le latéral gauche était programmé à un départ cet été. Sauf que la crise est passée par là et a changé la donne. C'est ce qu'a envie de croire Sébastien Larcier, le nouveau directeur sportif du SCO, dans les colonnes de Ouest France ce vendredi.

«C’est la première fois que le monde du foot vit une situation comme celle-ci. Il est difficile de prévoir les réactions des grands clubs, ceux qui étaient susceptibles de mettre des sommes importantes sur les transferts. Avant le Covid-19, j’aurais dit que c’était difficile de le garder. Avec la nouvelle donne, je crois que les cartes sont rebattues.» Angers croise les doigts pour conserver sa pépite au moins jusqu'au mercato suivant.