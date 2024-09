Real Madrid : Kylian Mbappé surclasse Raúl et Karim Benzema

Top départ pour Kylian Mbappé. Blessé pour environ trois semaines après avoir disputé neuf rencontres sous le maillot madrilène, l’heure du premier bilan est arrivée pour le numéro 9. L’attaquant français était extrêmement attendu pour ses débuts avec les Merengues et le moins que l’on puisse dire c’est que, statistiquement, le capitaine des Bleus n’a pas déçu. Le joueur formé à l’AS Monaco réalise le troisième meilleur démarrage de l’histoire en termes de buts au Real Madrid.

La suite après cette publicité

Troisième avec 7 buts et 1 passe décisive en 9 rencontres, le joueur de 25 ans complète un podium composé de Jude Bellingham (2e, 8 buts et 3 passes décisives en 9 matchs) et son idole de toujours, Cristiano Ronaldo (1er, 9 buts et 1 passe décisive lors de 9 premiers matchs). L’international français frappe cependant fort d’entrée en s’imposant devant plusieurs légendes du club à son poste, comme Karim Benzema (3 buts et 2 passes décisives) ou Raùl Gonzalez (3 buts et 5 passes décisives). Cette blessure arrive donc au pire moment pour Kylian Mbappé, qui semblait se trouver de mieux en mieux au sein de l’animation offensive madrilène, comme l’atteste son dernier but de classe face à Alavès.