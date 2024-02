OL : les recrues lyonnaises ont dicté leur loi face au LOSC !

Lyon surfe sur la bonne dynamique. Quelques jours après s’être offert le scalp de l’OM en championnat, l’OL recevait le LOSC dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Au terme d’une partie animée, le club rhodanien a confirmé son regain de forme et fait preuve de sérieux pour franchir l’obstacle lillois (2-1). Outre le résultat qui permet à la formation rhodanienne de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition et d’enchaîner avec un second succès de rang, cette rencontre a permis aux recrues lyonnaises de s’illustrer avec brio.

Privilégiant la course au maintien et tenant compte de la fatigue affichée par ses joueurs au sortir d’une rude bataille face au rival phocéen, Pierre Sage avait annoncé la couleur devant la presse. «Si on veut jouer avec intensité, c’est une nécessité de faire tourner un peu», concédait-il. Dès lors, le coach rhodanien joignait les actes à la parole en titularisant Lucas Perri dans les cages rhodaniennes et en faisant débuter Orel Mangala dans l’entrejeu et Malick Fofana sur l’aile tout en s’appuyant sur Gift Obran. C’est d’ailleurs le dernier cité qui a principalement retenu l’attention au Groupama Stadium. Préféré à Lacazette, laissé sur le banc, le Nigérian a mis en exergue les qualités recherchées chez un vrai numéro 9.

Gift Orban : un cadeau pour l’OL, un poison pour les Dogues

Très en vue au cours de la partie, l’attaquant lyonnais a été constamment sollicité par ses partenaires. Usant de sa puissance physique et de sa vivacité, il a donné le tournis aux défenseurs lillois, à l’image de l’action qui mène au premier but rhodanien. À l’issue d’une ressortie de balle impeccable à travers les lignes lyonnaises, Orban est parvenu à prendre le meilleur sur Leny Yoro avant de présenter seul face à Lucas Chevalier et d’ajuster le portier lillois d’un subtil ballon piqué. Efficace devant le but, le joueur de 21 ans s’offrait comme tout un symbole, sa première réalisation avec l’OL face à une équipe qu’il a failli rejoindre l’été dernier.

«Je suis content, je suis venu ici pour aider l’équipe, de faire mon possible pour marquer des buts. Ce match était compliqué, tous les matchs ne sont pas faciles. Personnellement, ce but me fait du bien. Mais l’essentiel, c’est que l’on est pu gagner. Je me sens très bien dans le groupe, que ce soit sur le terrain et dans le vestiaire. Je m’entends bien avec tout le monde. La Coupe de France reste un objectif. Pour moi, l’essentiel c’est de gagner les matchs et j’ai envie de jouer le plus de matchs possible. Au fur et à mesure, tu travailles à l’entraînement et ça paye», concédait-il en zone mixte. Si son baptême du feu avec l’OL ne s’était pas passé comme prévu, Gift Orban a livré une première réponse à ses détracteurs.

Un baptême du feu plutôt réussi pour Lucas Perri !

Si l’attaquant nigérian a livré une copie plus qu’intéressante, Lucas Perri a lui aussi répondu présent. Recruté cet hiver au même titre que son partenaire brésilien, Adryelson, en provenance de Botafogo, le gardien de but auriverde n’a certes pas été en mesure de garder sa cage inviolée à l’issue du temps réglementaire, mais il a été en capacité de se dresser devant les offensifs nordistes au moment opportun. Après une première demi-heure plutôt tranquille, le Brésilien s’est distingué sur sa première intervention en remportant son face-à-face devant Jonathan David. Poussé par son public, il récidive 6 minutes plus tard sur une frappe d’Ismaily depuis la gauche de sa surface (37e) avant d’être complètement surpris sur la tête d’Alexsandro.

Interrogé à son sujet, Pierre Sage a partagé sa satisfaction à l’heure de commenter la prestation de sa recrue hivernale. «Il a été bon. Il a fait des arrêts décisifs. Il a été assez calme dans la relance et ne s’est pas affolé tout au long du match. Ce n’est pas facile de jouer son premier match avec de la pression en Coupe face à un adversaire redoutable. Je lui tire mon chapeau», a déclaré le coach rhodanien au micro de beIN Sports. Mais la prestation de Lucas Perri face aux Dogues est-elle suffisante pour relancer le débat chez les gardiens de but à l’OL ? À ce titre, Pierre Sage a préféré noyer le poisson et encouragé son jeune joueur. «S’il rejouera ? Chaque chose en son temps, chaque semaine déterminera les choses. J’avais déjà évoqué ce sujet, mais j’ai plus envie de parler de la victoire plutôt que celui qui jouera les prochains matchs», a-t-il conclu.

Orel Mangala et Malick Fofana au diapason

Enfin au rang des satisfactions, on soulignera l’apport d’Orel Mangala. Débauché à Nottingham Forest dans les ultimes instants du mercato hivernal, le Belge a honoré sa part du contrat au Groupama Stadium. Présent à la récupération, il s’est surtout distingué par son aptitude à chercher et à trouver rapidement ses partenaires dans la profondeur. Même son de cloche pour son compatriote, Malick Fofana. Buteur au tour précédent face à Bergerac, la jeune pépite belge a fait preuve d’une grosse débauche d’énergie dans son couloir. Multipliant les allers-retours, le feu-follet de 18 ans a donné du fil à retordre à la défense lilloise. À l’image de Gift Orban, il a représenté une menace constante pour ses adversaires et a été dans tous les bons coups, à l’image de sa passe décisive sur le but de Ryan Cherki.

«On s’est tous bien battu et on est allé chercher le résultat que l’on voilait. Le coach m’a bien accueilli toute la semaine donc ça m’a facilité les choses. Il y a eu beaucoup d’engagement et d’intensité, mais comme on a travaillé toute la semaine, et on a su répondre présent. Le coach m’a demandé d’être moi-même, de ne pas être timide et de faire mon jeu. J’ai donc tout donné. J’ai vu un groupe qui avait envie et on va continuer comme ça pour réitérer la même performance dimanche. On a joué sur les qualités de nos joueurs. Maintenant que l’on est en quart de finale, on va tout faire pour aller au bout. Ce qui m’a séduit dans le projet ? L’OL reste un très bon club avec de belles infrastructures, le discours du club m’a donné de la confiance. Ce soir ? Je n’étais pas encore à 100%. J’ai eu une semaine assez longue. Je vais me reposer et être prêt pour dimanche», a exprimé l’ancien joueur de La Gantoise en zone mixte. Sans aucun doute, les recrues lyonnaises alignées ont marqué des points auprès de leur entraîneur et du public du Groupama Stadium. Reste à savoir s’ils seront en mesure de confirmer dimanche en championnat avec le déplacement à Montpellier.