Nice : Thuram et Lotomba incertains face à l’OM

Demain soir, l’Olympique de Marseille accueille l’OGC Nice à l’Orange Vélodrome en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Mais deux joueurs niçois pourraient manquer à l’appel, en plus de Valentin Rosier (en réathlétisation) et Sofiane Diop (fin de saison) qui sont indisponibles. C’est ce qu’a expliqué Francesco Farioli en conférence de presse.

« Ils (Thuram et Lotomba) sont tous les deux sortis face à Lorient avec une gêne. Ce sont, pour tous les deux, des contusions. Pour Khéphren (Thuram) à la cuisse et pour Jordan (Lotomba) au genou, à la suite d’un coup. Les deux situations seront évaluées cet après-midi, lors du dernier entraînement.» Les Aiglons attendent donc d’en savoir plus.

