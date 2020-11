Argentine : Angel Di Maria fait son retour en sélection !

Absent de la sélection argentine depuis plus d’un an maintenant, Angel Di Maria avait à plusieurs reprises fait part de son mécontentement dans des interviews où il évoquait une certaine forme d’incompréhension, ou encore d'injustice. Mais finalement, toute mauvaise chose à une fin. Le sélectionneur de l’équipe d’Argentine, Lionel Scaloni, a officialisé ce vendredi matin la liste des joueurs retenus pour les matches comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 face au Paraguay le 12 novembre et au Pérou le 17 novembre.

La suite après cette publicité

La presse argentine, qui annonçait ces derniers jours avec assurance le retour du Parisien, ne s’est pas trompée. L’ailier offensif du PSG a été convoqué aux côtés de son partenaire, absent depuis le 16 octobre avec le club parisien, Leandro Paredes. Lionel Messi, Paulo Dybala, ou encore Lucas Ocampos sont bien présents, tout comme le défenseur du RC Lens, Facundo Medina. Un retour qui pourrait faire le plus grand bien au Rosarino de 32 ans, qui, comme nous vous l'annoncions, négocie actuellement une prolongation de contrat avec le club de la capitale.