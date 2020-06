L’OM dévoile ses nouveaux maillots pour la saison 2020/2021

Depuis quelques mois et semaines, des images des futurs maillots de l’OM avaient fuité sur les réseaux sociaux mais on attendait une confirmation et une officialisation. C’est désormais fait. Équipé par Puma depuis 2018, l’Olympique de Marseille, et plus généralement la ville de Marseille, ont été particulièrement honorés par l'équipementier allemand avec ces nouvelles tenues.

Le maillot domicile rend hommage à la Cité radieuse

Après les manches bleu ciel en 2018 puis les fines rayures verticales en 2019, Puma a concocté un maillot domicile 2020/2021 plus travaillé avec un design qui fait référence à un monument de la ville : la Cité radieuse. Imaginée par l’architecte franco-suisse Le Corbusier, avec l’aide de son collègue portugais Nadir Afonso, la Cité radieuse (aussi appelée Unité d’habitation de Marseille) est un bâtiment construit dès 1947 et finalisée en 1952, qui est situé boulevard Michelet dans le 8e arrondissement de Marseille. Cette Cité radieuse se distingue par son agencement si singulier avec cette multitude d’appartements et ces couloirs très larges qui s’étirent d’un bout à l’autre, avec un balcon aux extrémités.

C’est ce motif que l’on retrouve sur le nouveau maillot blanc de l'Olympique de Marseille que porteront les joueurs à l’Orange Vélodrome, et qui apparaît de manière très subtil grâce à un léger dégradé gris.

On retrouve le bleu ciel habituel sur le contour du col rond ainsi que sur le bout des manches. Le logo du sponsor maillot Uber Eats reste noir mais le logo Puma sur la poitrine se distingue par sa couleur dorée. On peut aussi noter le lettrage inspiré de la calligraphie grecque sur les inscriptions "Marseille" au dos du maillot et "OM" sur les chaussettes.

Le maillot extérieur fait honneur aux quartiers marseillais et à Notre-Dame-de-la-Garde

Le maillot extérieur des Marseillais s’est aussi imprégné de l’architecture de la cité phocéenne puisque l’on peut apercevoir un imprimé qui recrée les quartiers de la ville ainsi que la célèbre basilique Notre-Dame-de-la-Garde, qui est un symbole fort pour les marins et les pêcheurs.

Ce maillot se démarque aussi par sa nuance de bleu, avec un bleu marine en fond (qui peut tourner au turquoise voire au bleu très foncé selon l'exposition) qui contraste avec le bleu ciel que l’on peut voir sur les extrémités des manches, le col rond et le logo Puma. À noter que chaque maillot devrait avoir un visuel unique, c’est-à-dire que l’agencement des quartiers marseillais sera différent sur chaque maillot.

Avec ces maillots, Puma a fait le choix de miser sur le fort caractère identitaire qui lie le club et les supporteurs à leur ville et leurs racines. C’est d’ailleurs la marque de fabrique de l’équipementier allemand qui avait notamment lancé un maillot third des Girondins de Bordeaux en 2016 avec un photo collage de différents quartiers de la ville.

