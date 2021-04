Nike présente la Phantom GT « 3D »

Quelques semaines après la sortie d'une Phantom GT dans le pack Black x Prism, Nike dévoile un tout nouveau coloris inédit avec la Phantom GT « 3D »

Souvent dans l'ombre de la Mercurial, la Phantom GT n'a eu droit qu'à un coloris inédit depuis sa sortie avec la « Scorpion » en octobre dernier. Aujourd'hui, Nike remet son dernier silo en avant avec la sortie d'un coloris intégrant un effet 3D. Si le coloris est tout à fait original, la paire ne comporte pas de changements au niveau des technologies. On retrouve donc du flyknit sur l'empeigne avec la technologie ACC qui offrirait un contrôle du ballon optimal dans toutes les conditions de jeu.

Au niveau du coloris, on retrouve donc une chaussure avec un fond blanc éclaboussé par du bleu, du rose et du jaune avec une triple virgule au niveau du talon et de l'avant pied ainsi que les mots « PHANTOM » et « SKILLS » qui se superposent à l'intérieur comme à l'extérieur du pied pour donner un look 3D. Cette nouvelle paire au look si particulier devrait être portée par les ambassadeurs de la Phantom dans les prochaines semaines et pourrait même être chaussée dès ce mardi soir en Ligue des champions par Kevin de Bruyne ou encore Phil Foden.

La Nike Phantom GT 3D est déjà disponible sur le store Nike dans une version montante avec le col Dynamic Fit vendue à 290€ et une version basse vendue à 270€.

Crédits photos: @SoccerBible