JT Foot Mercato : les statistiques de la saison historique d’Erling Haaland

Le cyborg Haaland

La suite après cette publicité

Il est Norvégien et n’a que seulement 22 ans ! Une queue de cheval qui rappelle un certain Zlatan Ibrahimovic, bref fin de la blague, il s’agit évidemment du cyborg Erling Haaland qui réalise une saison tout simplement historique avec Manchester City. Face à Southampton (4-1), le numéro 9 des Cytizens a encore claqué un doublé dont un sublime ciseau acrobatique. Il compte désormais 30 buts en 27 matchs de Premier League. Des chiffres tout simplement ahurissants pour une première saison et pour un joueur dont on dit qu’il n’est pas compatible au jeu de Manchester City. Désormais dans son viseur, le record de la légende Alan Shearer et ses 34 buts sur une saison en Premier League avec Newcastle. Sa saison est d’ores et déjà entrée dans les annales du football anglais puisqu’Haaland a inscrit son 44ème but de la saison avec les Skyblues. Il égale Mohamed Salah et Ruud van Nistelrooy sur le plus grand nombre de buts toutes compétitions confondues en une seule saison pour un joueur de Premier League. Tout simplement monstrueux.

Guardiola compare Haaland à CR7 et Messi

Erling Haaland n’en finit plus d’impressionner avec Manchester City. A 22 ans, le Norvégien s’impose déjà comme l’un des meilleurs numéro 9 de la planète. Son rendement est exceptionnel, à tel point que son coach Pep Guardiola l’a comparé aux plus grands joueurs de ce sport. « Si vous regardez le nombre de matches qu’Erling Haaland a joués dans sa carrière professionnelle, et que vous comparez les buts qu’il a marqués dans le même nombre de matches, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à égalité au plus haut niveau, en termes de buts marqués. Il a marqué autant que Cristiano, mais je pense que Messi est un joueur plus complet. (…) Erling n’a que 22 ans et arrive dans le championnat le plus difficile du monde. Je peux parler parce que j’ai connu d’autres championnats, et faire ce qu’il a fait est tout à fait remarquable », a-t-il lâché en conférence de presse.

À lire

PSG : Hugo Ekitike au coeur d’une nouvelle polémique

La raison du coup de sang de Zizou en 2006

Retour vers le passé et c’est un souvenir douloureux pour le peuple français. Finale de Coupe du monde 2006 entre la France et l’Italie. Les deux nations qui se disputent le graal suprême sont à égalité à l’approche de la fatidique séance de tir au but. 110Ème minute, le match bascule après un coup de sang de Zinédine Zidane. Provoqué par Marco Materazzi, le Français pète un câble et assène un coup de boule à son adversaire. La suite on la connaît. Les Bleus perdent la finale après une cruelle séance de tir au but. Une triste fin pour l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du foot. Aujourd’hui, on sait enfin ce qui a fait craquer ZZ. Et qui de mieux pour en parler que Marco Materazzi qui a révélé le fameux échange entre les deux hommes. «Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela avec la NBA, ce qu’on appelle le trash-talk. Mon trash-talking était minime. Il m’a dit qu’il m’offrirait son maillot après le match et j’ai répondu 'Non, je préfère ta sœur’», a-t-il confié dans un entretien accordé à Football Italian TV. Même après toutes ces années, la vérité fait toujours aussi mal…