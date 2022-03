Liga : le Real Madrid enchaîne à Majorque et s'envole en tête, mais s'inquiète pour Benzema

Le Real Madrid reste sur son petit nuage. Cinq jours après la qualification sensationnelle en quart de finale de la Ligue des champions aux dépens du PSG (3-1), les Merengues ont enchaîné un 4ème succès de rang en championnat ce lundi soir en allant battre le RCD Majorque (3-0), en clôture de la 28ème journée de Liga. Avec quatre changements effectués par Carlo Ancelotti dans le XI de départ (exit Carvajal, Militao, Modric et Asensio, remplacés par Vazquez, Mendy, Casemiro et Rodrygo), le club de la capitale espagnole a mis du temps à dessiner les contours de cette nouvelle victoire face au 16ème du championnat espagnol qui restait sur 4 défaites consécutives.

La suite après cette publicité

Au cours d'un premier acte assez engagé et plaisant à suivre, le Real a d'abord dominé avant de lever le pied et de laisser les locaux pointer le bout de leur nez au Visit Mallorca Estadi. Sergio Rico a rapidement dû s'employer devant Benzema puis Mendy (6e), alors que sa défense s'est montrée vaillante voire héroïque (42e, 44e) le reste du temps, là où Kroos ne parvenait pas à régler la mire (28e, 41e). Les Bermellones auraient pu revenir aux vestiaires avec l'avantage si Maffeo n'avait pas trouvé l'extérieur du poteau de Courtois (35e), qui n'a pas eu grand-chose à faire autrement si ce n'est capter une timide tentative d'Olivan (27e).

Le duo Benzema-Vinicius frappe encore

Après la pause, la Casa Blanca a accentué la pression sur le promu. Une stratégie rapidement payante. Profitant d'une récupération très haute de Valverde dans les pieds de Baba, KB9 a idéalement décalé Vinicius Jr, qui ne s'est pas fait prier pour placer le cuir entre les jambes du portier prêté par le PSG (0-1, 55e). La 11ème passe décisive du Français en Liga cette saison. La complicité entre le capitaine madrilène et l'international brésilien a d'ailleurs globalement posé beaucoup de problèmes à la défense adverse tout au long de la partie. C'est d'ailleurs à la suite d'un une-deux grandeur nature avec Benzema que Vinicius a obtenu un penalty, converti tranquillement par le buteur des Bleus (0-2, 77e).

Avant d'envoyer un coup de casque au fond des filets, sur un centre déposé par Marcelo (rentré à la place d'un Mendy grimaçant), pour s'offrir un nouveau doublé (0-3, 82e), et porter son total de buts à 22 en championnat, faisant plus que jamais de lui le meilleur artificier de l'autre côté des Pyrénées. Plus grand-chose à signaler par la suite, si ce n'est évidemment la sortie sur blessure de Karim Benzema (85e), visiblement touché à la cheville après son 2ème but du soir. De quoi s'inquiéter, à six jours du Clásico face au Barça, et à trois de la liste de Didier Deschamps pour les Bleus, alors que Rodrygo a lui aussi quitté prématurément le pré majorquain (71e). En attendant, le Real Madrid se contentera d'avoir conforté son trône en prenant 10 points d'avance sur le Séville FC.