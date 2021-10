FC Barcelone - Deportivo Alavés : les compositions officielles

Une nouvelle ère se dessine pour le FC Barcelone. Pour la première depuis le limogeage de Ronald Koeman de son banc, le club catalan, qui reste sur deux défaites consécutives (lors du Clasico face au Real Madrid (1-2) et contre le Rayo Vallecano (0-1)) doit impérativement se relever en Liga. Actuellement neuvième du Championnat d'Espagne, les Barcelonais affrontent Alavés, qui est sorti de la zone rouge, dans le cadre de la 12e journée. Pour sa première composition d'équipe, Sergi Barjuan doit composer sans Fati, de Jong, Pedri, Roberto et l'ailier français Dembélé.

Avec beaucoup de jeunes convoqués dans le groupe, l'entraîneur intérimaire a décidé d'aligner un 4-3-3 avec une défense classique composée d'Alba, Piqué, Garcia et Mingueza. Devant eux, Busquets, Gavi et Nico Gonzalez. Le trio Dest-Aguero-Memphis occupera la pointe de l'attaque. De son côté, Alavés évoluera en 4-4-2 avec notamment la présence du Français Lejeune en défense centrale et du duo Joselu-Edgar en pointe. Blessé lors de la victoire contre Elche (1-0), le gardien d'Alavés, Pacheco, est absent pour cette rencontre.

Les compositions

FC Barcelone : ter Stegen - Alba, Piqué, Garcia, Mingueza - Gavi, Busquets, Nico - Dest, Aguero, Memphis

Deportivo Alavés : Sivera - Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte - Moya, Loum - Pons, Rioja - Joselu, Edgar