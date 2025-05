Inter Milan : Lautaro Martinez déclare la guerre au PSG

Pour le PSG, c’est sûrement le match d’un projet qui est en place depuis 13 ans. Pour l’Inter Milan, cela ressemble davantage au match de la saison. Après avoir échoué il y a deux ans face à Manchester City, les Nerazzurri ont l’occasion de remporter la quatrième Ligue des Champions de son histoire samedi face au club de la capitale. Un match spécial à Paris mais qui l’est également en Lombardie où Lautaro Martínez veut absolument remporter cette C1 qui manque à son incroyable palmarès avec les Intéristes. Blessé ces dernières semaines, le champion du monde 2022 est actuellement engagé dans une course contre-la-montre pour être prêt physiquement pour la bataille face aux Parisiens. Auteur d’une saison légèrement moins brillante que les autres sur le plan individuel, l’attaquant argentin va aussi puiser dans ses ressources mentales pour offrir une finale de qualité. C’est ce qu’il a affirmé ce lundi lors du point presse avant la finale de C1 :

«il y a deux ans, nous avons joué une finale, nous avons perdu, mais cela nous a fait beaucoup mûrir. Nous savons qu’il est difficile de jouer et d’atteindre une autre finale : grâce au sacrifice et à la cohésion de l’équipe. Nous méritions de jouer une autre finale ; maintenant, nous manquons la dernière étape. La défaite ? Les premiers jours, j’étais triste et amer, je n’aime pas perdre. Maintenant que le championnat est terminé, nous avons un engagement important : nous n’avons plus le temps de discuter, seulement de travailler. Être en finale de cette compétition est un véritable rêve. Nous devons tous rester positifs et laisser ce qui s’est passé derrière nous. C’est quelque chose que je souhaite de tout mon cœur, pour moi, ma famille et pour ce que j’ai vécu enfant. Nous sommes conscients du maillot que nous représentons : ce sera un match à jouer avec le cœur et avec la tête.» L’occasion également pour lui de rendre hommage à sa grand-mère qui souffre d’un état de santé préoccupant : «ma grand-mère ne passe pas un très bon moment ; je lui dédie ce match. Ma mère ne regardera pas la finale car elle devra être près d’elle.»