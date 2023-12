PSG : accord déjà trouvé pour la prolongation de contrat de Zaïre-Emery

Il n’a que 17 ans et pourtant, il manque déjà énormément au PSG lorsqu’il n’est pas sur la pelouse. Touché après son premier but inscrit avec l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery n’a plus joué depuis le 18 novembre dernier. Mais, bonne nouvelle, son rétablissement est aussi précoce que lui, et le voilà déjà de retour à l’entraînement collectif. Il est même déjà réapparu sur les terrains de Ligue 1, avec une demi-heure de jeu contre Nantes samedi soir.

Une autre bonne nouvelle s’ajoute au cas Warren Zaïre-Emery. Et on parle là de son avenir. Selon nos informations, l’accord est total entre les parties concernant la prolongation du milieu de terrain. La prolongation est déjà actée verbalement et il n’y aura désormais plus qu’à communiquer officiellement. La date revêt d’ailleurs une grande importance. Dans le but de lui faire signer un contrat de 5 ans, le PSG doit attendre les 18 ans de son joueur, qui les aura le 8 mars prochain. Le PSG va dans tous les cas blinder sa pépite, qui était initialement liée jusqu’en 2025.