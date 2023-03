Manu Koné réagit à la rumeur PSG

La suite après cette publicité

Si Christopher Nkunku, Moussa Diaby, ou encore Randal Kolo Muani font office de vitrine séduisante de la formation française en Allemagne, Manu Koné (21 ans) peut désormais se greffer à cette liste. Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, indiscutable dans le onze de Daniel Farke cette saison, suscite de nombreux intérêts, notamment du côté du PSG. Dans un entretien accordé à Bild, le joueur formé à Toulouse a réagi à cette rumeur.

«Si je peux m’imaginer jouer au PSG un jour ? Je peux imaginer beaucoup de choses. Mais j’ai un contrat jusqu’en 2025 et je me concentre uniquement sur Gladbach, a d’abord indiqué le joueur originaire de Colombes, en région parisienne. Je veux continuer à progresser ici et je m’y sens très bien. Les rumeurs de transfert ne me dérangent pas, je me concentre pleinement sur le reste de la saison. Ensuite, nous verrons ce qui se passera.»

