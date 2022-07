Amicaux : Strasbourg rejoint par Fribourg, Brest chute, Angers bat Saint-Étienne

Strasbourg conserve son invincibilité. Le RCSA est passé proche d'une jolie victoire ce samedi en amical face à Fribourg (3-3), dernier 6ème de Bundesliga. Et ce alors que le club allemand menait 2-0 après des buts signés Doan (14e) et Grifo (40e) dans la première des trois périodes de 45 minutes de ce match au format spécial. Mais Gameiro (74e) puis Dion (90e) ont sonné la révolte avant qu'Aholou ne transforme un penalty (105e). Mais Kyereh (133e) a arraché le nul dans les derniers instants de la partie. Un scénario qui a tout de même de quoi donner le sourire à Julien Stéphan, alors que ses joueurs restent sur une série de 2 victoires (Sion, Charleroi) et 2 nuls (Brentford et Fribourg, donc), tout comme Fribourg, tombeur de Rennes le 16 juillet dernier.

La suite après cette publicité

De son côté, l'Angers SCO a pris le meilleur sur l'AS Saint-Étienne (4-1) dans une rencontre où Briançon (28e) a répondu à l'ouverture du score de Sima (11e), avant que Diony, après un penalty manqué (76e), ne redonne l'avantage aux Angevins et que Bobichon (89e, 90e+1) n'inscrive un doublé express pour sceller l'issue de ce match. Les Noir et Blanc gagnent pour la 3ème fois en préparation après 2 matchs sans succès. Les Verts ne sont eux plus invaincus et terminent avec 2 victoires en 5 matchs. Enfin, le Stade Brestois 29 a chuté contre l'EA Guingamp (0-2) après 3 succès pour lancer son été. Le bourreau des hommes de Michel Der Zakarian se nomme Guillaume, auteur d'un doublé ce samedi (54e, 66e) pour l'autre formation bretonne, qui achève sa préparation avec une 5ème victoire en 6 matchs (une seule défaite face à Concarneau). De bon augure avant le début de la Ligue 2.