Ancien de Manchester United et de l’OL, Rafael raccroche les crampons

Après huit mois d’absence, Rafael (34 ans) est revenu sur les terrains dimanche pour jouer le temps additionnel du match décisif pour le titre face à São Paulo (2-1), marquant ainsi le crépuscule de sa longue carrière. En fin de contrat avec Botafogo, le latéral droit formé à Fluminense et ayant évolué à Manchester United (2008-2015), à l’Olympique Lyonnais (2015-2020), à Istanbul Başakşehir (2020-2021) et finalement à Botafogo, a en effet pris la décision de raccrocher les crampons.

La suite après cette publicité

«Son histoire à Botafogo est celle de l’amour, du dépassement et du dévouement. Il est revenu au Glorioso dans l’un des moments les plus difficiles de l’histoire. Il a été blessé, mais n’a jamais cessé de se battre et de rêver. Aujourd’hui, il fait ses adieux au terrain, laissant un héritage éternel : la conquête de l’Amérique», a commenté son club brésilien dans un communiqué. Une page se tourne.