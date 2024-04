Cagliari : Claudio Ranieri proche d’un nouvel exploit en Sardaigne

Les images avaient fait le tour de l’Italie la saison passée. Claudio Ranieri portait par ses joueurs pour célébrer la montée de Cagliari en Serie A, après la belle victoire contre Bari en finale des barrages de Serie B. De retour sur le banc sarde le 23 décembre 2022, le natif de Rome vivait son deuxième passage à la tête des Isolani, alors qu’il avait déjà dirigé le club entre 1988 et 1991. Accueilli en héros, ses six premiers mois étaient un véritable rêve éveillé en réalisant une remontée au classement exemplaire, passant de 12ème à la 5ème place de l’antichambre italienne. En empochant un ticket qualification pour les barrages, son équipe de Cagliari avait éliminé Venezia, Parma puis Bari. Conforté l’été dernier, Cagliari avait réalisé des petits coups sur le marché avec les arrivées de Matteo Prati, Mateusz Wieteska, Tommaso Augello, Simone Scuffet, Jakub Jankto, Ibrahim Sulemana, Andrea Petagna, Eldor Shomurodov et Pantelís Chatzidiákos. Un grand nombre de joueurs expérimentés mais aussi quelques jeunes à développer dont Gaetano Oristanio, prêté par l’Inter Milan.

La suite après cette publicité

Mais le maintien n’est jamais simple pour un promu, même avec un solide recrutement. Du 17 septembre 2023 au 16 mars 2024, Cagliari a scruté les bas fonds de la Serie A. Sur cette période, la meilleure position a été la 16ème place mais pour une grande partie du temps passée dans la zone rouge. Mais depuis quelques semaines, il est vrai que tout semble aller mieux grâce à la gestion parfaite de Claudio Ranieri qui sait trouver les mots justes : «Nous devons penser à la Serie B pour nous rappeler ce que nous avons fait l’année dernière pour revenir en Serie A. Vient maintenant un mois chargé. Je l’ai dit aux garçons. C’était un bon match, qui a mal commencé contre une équipe de l’Atalanta qui a immédiatement appuyé sur l’accélérateur. Nous avons répondu coup pour coup et nous n’avons pas abandonné. Les garçons ont fait un match magnifique et le public les a poussés jusqu’au bout», a expliqué l’entraîneur italien de 72 ans après la victoire surprise (2-1) contre l’Atalanta le weekend dernier.

À lire

Serie A : Noah Okafor permet au Milan d’accrocher le nul à Sassuolo

Un mercato hivernal fructueux !

Durant le mois de janvier, la direction sarde a mis les petits plats dans les grands en enregistrant de solides arrivés, celles de l’arrivée du défenseur colombien Yerry Mina et le jeune milieu prêté par le Napoli, Gianluca Gaetano. Voilà ce qui a permis à Cagliari de renforcer sa cohésion d’équipe selon Nicolas Viola, co-meilleur buteur de l’équipe : «Nous devons nous préparer du mieux que nous pouvons et être prêts. Au milieu de la tempête de la course au maintien, nous avons un timonier (Ranieri) qui déjà nous a amené la saison dernière à passer de la Serie B à la Serie A. Cagliari est un groupe uni qui fonctionne parfaitement même dans les moments difficiles. Avec l’arrivée de Mina et Gaetano, nous avons encore élevé le niveau», avait-il déclaré. Avec 12 points pris sur les sept dernières journées, tout semble allait mieux pour les Sardes, qui pointent désormais à la 14ème position de Serie A. Mais le plus dur reste à faire.

La suite après cette publicité

En effet, le promu de la saison a un calendrier très chargé avec de grosses rencontres restantes jusqu’à la fin de la saison, notamment contre l’Inter Milan, la Juventus, l’AC Milan et la Fiorentina sur les sept dernières journées prévues avant le clap de cette saison 2023/2024 de Serie A. Mais Cagliari a la chance de pouvoir compter sur un véritable guide sur le banc : «Je dois beaucoup à Monsieur Ranieri. Il a tout de suite cru en moi. J’ai une relation humaine et technique très étroite. Il corrige les erreurs, vous conseille, vous aide à tout moment. Comme vous pouvez le voir à l’extérieur, il est sur le terrain. Et il est un seigneur du football, transparent, même dans ses réactions, rare, fort», a analysé Nicolas Viola dans la suite de son entretien. La confiance règne au sein du vestiaire sarde. Malgré des résultats en dents de scie, les joueurs et notamment les cadres n’ont jamais lâché Claudio Ranieri.

Mais de quoi l’avenir de l’ancien entraîneur de la Roma, de Leicester et du FC Nantes sera-t-il fait ? A 72 ans désormais, il se murmure en Italie que Cagliari sera la dernière aventure de Claudio Ranieri avant une retraite bien méritée : «J’ai toujours les idées claires mais le plus important est d’obtenir le maintien, non pas pour moi mais pour toute la Sardaigne. J’ai encore un an de contrat. Je vais bien, mais jusqu’à ce que j’atteigne mon objectif, je ne serai pas en paix. Ce sera pareil maintenant aussi, je dois rester froid et aseptique à l’extérieur. Je dois comprendre quand je dois faire des changements et quand je ne dois pas en faire. Cela me permet de toujours mettre des gens sur le terrain qui, quand ils entrent, donnent toujours 100%», a expliqué l’entraîneur italien. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Claudio Ranieri est bien parti pour réaliser un nouvel exploit dans sa riche carrière…