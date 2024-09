Manchester City a déjà identifié sa prochaine recrue

Cet été, Manchester City s’est montré plutôt raisonnable lors du mercato. Les Skyblues ont peu recruté et ils ont pas mal vendu, eux qui ont notamment récupéré un gros chèque grâce à la vente de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid. Malgré tout, les pensionnaires de l’Etihad Stadium scrutent le marché, toujours à la recherche d’un bon coup. Ils ont d’ailleurs coché un nom pour l’un des prochains marchés des transferts.

En effet, The Sun révèle qu’ils sont très intéressés par Marc Guéhi, qui est resté à Crystal Palace malgré plusieurs propositions de Newcastle cet été. Le média anglais ajoute que les Anglais comptent passer à l’offensive l’été prochain ou au plus tard en 2026, une fois que le joueur sera en fin de contrat. Mais il y a plus de chances que ce soit l’été prochain puisque les Eagles veulent récupérer de l’argent. Le Daily Mail précise, de son côté, que l’idée de Guéhi est de ne pas prolonger son contrat et d’être libre dans deux ans. City a bien reçu le message !