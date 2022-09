Lille : Yusuf Yazici est prêté à Trabzonspor

Yusuf Yazici retourne à Trabzonspor sous la forme d'un prêt d'un an. Il retourne donc dans le club où il a été formé et dans lequel il a évolué avant de rejoindre Lille lors du mercato estival 2019. Il a d'ores et déjà passé sa visite médicale avec succès et a intégré l'effectif du club turc dans la foulée. Il risque donc de croiser sur sa route l'AS Monaco, les deux clubs étant dans le groupe H en Ligue Europa.

Recrue la plus chère de l'histoire du LOSC (16,5 millions d’euros), Yusuf Yazici a été sacré champion de France en 2021 avec le club nordiste. Le Turc aura joué 93 rencontres avec les Lillois pour 17 réalisations et 11 passes décisives. Le joueur de 25 ans avait déjà été prêté au CSKA Moscou pendant 6 mois à la fin de la saison dernière.