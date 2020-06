Naples - Juventus : les compositions probables de la finale de Coupe d'Italie

La suite après cette publicité

C'est le premier gros titre de l'année qui est en jeu de l'autre côté des Alpes, après le sacre de la Lazio en Supercoupe face à la Juventus en décembre dernier. Les Turinois affrontent Naples du côté de Rome pour la finale de la Coupe d'Italie, qui se jouera logiquement à huis clos, et que vous pourrez suivre en direct sur Foot Mercato. Un choc marqué par les retrouvailles entre Maurizio Sarri et son ancien club notamment. La Vieille Dame avait éliminé l'AC Milan en demies, alors que le club du sud de l'Italie en avait fait de même avec l'Inter.

Pour ce match, Gennaro Gattuso devrait miser sur son 4-3-3, avec Meret dans les cages, protégé par le quatuor Mario Rui-Koulibaly-Maksimovic-Di Lorenzo. Dans l'entrejeu on retrouvera Demme, Zielinksi et Fabian Ruiz, alors qu'Insigne, Mertens et Callejon seront alignés devant. De son côté, Sarri titularisera Buffon dans les cages, et misera sur Alex Sandro, Bonucci, De Ligt et Danilo en défense. Au milieu, on devrait retrouver Rodrigo Bentancur, épaulé par Khedira et Matuidi. Aux avant-postes, on aura vraisemblablement droit à un trio composé de Douglas Costa, Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo.