Pablo Torre, la dernière merveille que s'arrachent le FC Barcelone et le Real Madrid

La suite après cette publicité

Ces derniers mois, de nombreux talents commencent à fleurir dans ce vivier espagnol toujours très prolifique quantitativement, mais peut-être moins qualitatif pendant un moment. Pedri, Gavi, Nico Williams, Ansu Fati, Yeremy Pino ou Nico Gonzalez ; la liste est longue et nul doute que, bien cachés et tapis dans l'ombre encore, d'autres vont exploser dans les mois à venir. Et il y en a un qui commence à faire de plus en plus parler de lui outre-Pyrénées ; c'est Pablo Torre. Il n'évolue qu'en troisième division, mais il n'est pas rare de le voir en première page des sites de médias sportifs ibériques, tout comme ses highlights circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux.

Il n'a que 18 ans, mais le fils de l'ancien joueur Esteban Torre régale tous les week-ends avec le Racing Santander, club historique qui connaît des années de galère. Ce week-end encore, il a inscrit un doublé, qui permet à son équipe de conserver sa première place et donc d'espérer retrouver la deuxième division l'an prochain. Mais il ne s'agit pas d'un buteur, loin de là. Pablo Torre est un milieu offensif qui s'inscrit dans la plus pure tradition espagnole, étant doté d'une qualité technique exceptionnelle et d'une bonne vision du jeu, ce qui lui permet de briser des lignes extrêmement facilement. Le tout, soupoudré d'une grande classe et de jolis gestes.

Un avenir brillant

S'il est comparé à Pedri, son profil semble plutôt correspondre à celui d'un joueur évoluant plus haut sur le terrain, un peu moins organisateur mais plus incisif, démarrant souvent ses courses sur un côté, comme le Marco Asensio de ses meilleurs années, à l'Espanyol notamment. Bien évidemment, il doit progresser dans de nombreux domaines, sur le plan physique notamment. Mais le numéro 10 de la sélection U19 espagnole affiche une facilité déconcertante dans un championnat de bas niveau certes, mais extrêmement intense et difficile pour les jeunes joueurs, où des vieux briscards et d'anciens joueurs de Liga n'hésitent pas à mettre des coups. C'est pour cette raison que beaucoup estiment qu'il est prêt à faire le grand saut dans l'élite et qu'il n'aura pas forcément besoin de temps d'adaptation, comme ce fut le cas pour les joueurs cités plus haut.

Comme l'indiquent divers médias espagnols ce mardi, le FC Barcelone et le Real Madrid sont déjà au coude à coude pour se l'offrir. Les deux ogres du football ibérique sont toujours à la recherche des meilleurs jeunes du pays et c'est donc sans surprise qu'on les retrouve à la lutte pour Torre. Dans ce dossier, léger avantage pour les Blaugranas, notamment parce que l'agent du joueur gère également les intérêts de Gerard Piqué et de Xavi Hernandez, entre autres. Mais on le sait, les Merengues ont eux aussi de solides arguments...