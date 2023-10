PSG - Strasbourg : les compositions probables

La Ligue 1 est de retour. Après une trêve internationale permettant à l’équipe de France de décrocher officiellement son billet pour l’Euro 2024, le Paris Saint-Germain reprend du service. Opposés au Racing Club de Strasbourg dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1, les Parisiens tenteront de faire le plein de confiance avant la réception de l’AC Milan en Ligue des Champions. Vainqueur de Rennes le 8 octobre dernier, le club de la capitale pointe actuellement à la troisième place du classement et peut provisoirement prendre la tête en cas de succès.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 PSG 15 8 10 4 3 1 17 7 12 Strasbourg 10 8 -3 3 1 4 8 11

De son côté, la formation alsacienne vit un début de saison bien plus contrasté. Douzième après deux revers contre Lens puis Nantes, le RCSA espère, en effet, éviter une troisième défaite consécutive sur la scène nationale. Une mission qui s’annonce, malgré tout, ardue face à l’armada offensive parisienne. Pour cette rencontre, Patrick Vieira devrait ainsi faire confiance à un 4-3-3. Dans les buts, Sels sera ainsi protégé par une défense à quatre composée de Senaya, Nyamsi, Perrin et Delaine.

À lire

PSG : le groupe convoqué pour la réception de Strasbourg

Le PSG avec Dembélé, Mbappé et Ramos en attaque, Ruiz dans l’entrejeu ?

Au milieu de terrain, Doukouré devrait lui débuter dans un rôle de sentinelle et être accompagné par Deminguet et Mwanga. Pour rappel, Aholou est absent pour ce choc. Enfin sur le front de l’attaque, Sahi Dion est lui pressenti pour débuter aux côtés de Bakwa et Diarra. En face, Luis Enrique pourrait lui renouveler son 4-3-3. Devant Donnarumma, attendu dans les cages parisiennes, Hernandez, Skriniar, Marquinhos et Hakimi, très en forme avant la trêve, sont annoncés titulaires.

La suite après cette publicité

Dans l’entrejeu et en l’absence du jeune Warren Zaïre-Emery, touché à la cheville gauche avec les Espoirs, le technicien espagnol devrait aligner un trident composé de Fabian Ruiz, Manuel Ugarte et Vitinha. Enfin, pour faire trembler les filets adverses, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, très en vue face aux Pays-Bas, sont pressentis pour débuter aux côtés de Gonçalo Ramos, préféré à Randal Kolo Muani. Auteur d’une trêve internationale XXL avec la Corée du Sud, Lee Kang-In pourrait lui profiter de quelques minutes durant cette rencontre.