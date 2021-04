Le Bayern Munich passe aux choses sérieuses pour Eduardo Camavinga

L'élimination en quart de finale de Ligue des Champions l'a prouvé, le Bayern Munich a besoin de renforts, notamment dans l'entrejeu. Pour accompagner Leon Goretzka et Joshua Kimmich, les Bavarois cherchent un milieu axial supplémentaire. D'autant que David Alaba et Javi Martinez, qui peuvent évoluer à ce poste-là, quitteront la maison munichoise cet été.

Et parmi les nombreuses pistes suivies par les Allemands, on trouve Eduardo Camavinga (18 ans). Le milieu du Stade Rennais plaît énormément à la cellule de recrutement allemande. Et selon France Football, l'international tricolore (3 capes, 1 but) pourrait même devenir leur priorité dans ce secteur de jeu.

Coup d'accélérateur

Hasan Salihamidzic se serait fait pressant ces derniers temps pour tenter de convaincre l'état-major du club breton d'accélérer le tempo dans ce dossier, voire même boucler le transfert dans les prochaines semaines. Le Bayern a des arguments financiers à faire valoir et une colonie française imposante qui pourrait aider à l'adaptation du jeune homme outre-Rhin.

Sous contrat avec son club formateur jusqu'en juin 2022, ce dernier hésite sur la suite à donner à sa carrière, alors que le Real Madrid est également intéressé de longue date par ses services. Le Bayern souhaite lui offrir des certitudes. Le mercato de Camavinga s'annonce animé !