Azra Dagli, une pépite en avance sur son temps

Âgée de seulement 10 ans, Azra Dagli évolue au Racing 92 où elle impressionne par sa précocité. Droitière, très technique et dotée d’une grande intelligence de jeu, elle est surclassée en U13, un niveau où elle s’impose naturellement malgré la différence d’âge. Sa qualité de balle, sa vision du jeu et sa maturité sur le terrain la distinguent et font d’elle une joueuse déjà à part.

Considérée comme une véritable pépite, Azra attire déjà l’attention de plusieurs recruteurs qui suivent de près son évolution. Sérieuse, passionnée et travailleuse, elle incarne l’avenir du football féminin et symbolise le potentiel d’une génération prometteuse. Si elle poursuit sur cette voie, son nom pourrait très vite compter dans les années à venir.