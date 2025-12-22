Menu Rechercher
Commenter

Azra Dagli, une pépite en avance sur son temps

Par La Rédaction FM
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Âgée de seulement 10 ans, Azra Dagli évolue au Racing 92 où elle impressionne par sa précocité. Droitière, très technique et dotée d’une grande intelligence de jeu, elle est surclassée en U13, un niveau où elle s’impose naturellement malgré la différence d’âge. Sa qualité de balle, sa vision du jeu et sa maturité sur le terrain la distinguent et font d’elle une joueuse déjà à part.

La suite après cette publicité

Considérée comme une véritable pépite, Azra attire déjà l’attention de plusieurs recruteurs qui suivent de près son évolution. Sérieuse, passionnée et travailleuse, elle incarne l’avenir du football féminin et symbolise le potentiel d’une génération prometteuse. Si elle poursuit sur cette voie, son nom pourrait très vite compter dans les années à venir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier