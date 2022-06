Alphonse Areola va définitivement quitter le PSG

La suite après cette publicité

Entre Alphonse Areola et le Paris Saint-Germain, l'histoire d'amour est tout proche de son dénouement. Formé au sein du club parisien, le gardien international français (3 sélections), désormais âgé de 29 ans, est, en effet, tout proche de s'engager avec West Ham, là où il était prêté la saison dernière. Passé, par ailleurs, par le Real Madrid en 2019-2020 et Fulham en 2020-2021, Areola devrait donc enfin trouver un peu de stabilité.

Numéro deux dans la hiérarchie derrière le Polonais Fabiański chez les Hammers, l'ancien dernier rempart de Villarreal s'est notamment illustré lors du parcours des siens en Ligue Europa. Demi-finaliste de cette C3 (éliminé par l’Eintracht Francfort, futur vainqueur de l’épreuve), Areola garde, par ailleurs, la confiance de Didier Deschamps, et ce malgré un statut particulier en club. Une bonne nouvelle qui devrait être accompagnée d’une deuxième assez rapidement.

Le PSG devrait récupérer 12 millions d'euros !

Ainsi, selon les dernières informations de RMC Sport, l'enfant du club parisien devrait s'engager ce lundi avec West Ham, en Premier League. Egalement courtisé par Newcastle, le champion du monde 2018 aurait donc fait le choix de rester sous les couleurs des Hammers, convaincus par les dernières performances du Français. Pour ce faire, le club anglais devrait tout simplement lever l'option d'achat estimée à 12 millions d'euros. Sky Sports ajoute qu'il y signera un contrat de cinq saisons.

Une excellente nouvelle pour les hautes sphères parisiennes, à l'heure où les Rouge et Bleu comptent, on le rappelle, pas moins de 10 gardiens pros sous contrat. Aligné à seulement une reprise en Premier League la saison passée, Alphonse Areola va désormais tout faire pour s'imposer dans les cages des Hammers. Fort de trois titres de champion de France et de 106 apparitions sous le maillot du PSG, Areola tourne (enfin) la page parisienne.